Жестокое избиение медика-волонтера из Пакистана. Милиция возбудила дело

Студент Международной высшей школы медицины Аббас Али Шах написал заявление в милицию. Его, напомним, жестоко избили. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

По данным ведомства, с заявлениями обратились еще несколько человек. Личности подозреваемых установлены. Проводятся мероприятия по их задержанию.

У Аббаса Али Шаха сломан нос, ему предстоит операция. Уточняется, что инцидент произошел возле отеля Jannat Resort в селе Кой-Таш.

Напомним, что ранее студент-медик обратился в редакцию 24.kg с просьбой помочь ему устроиться на работу в стационар. Он готов работать бесплатно. На следующий день его взяли на работу в стационар при школе № 95.