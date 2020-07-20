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Жестокое избиение медика-волонтера из Пакистана. Милиция возбудила дело

Студент Международной высшей школы медицины Аббас Али Шах написал заявление в милицию. Его, напомним, жестоко избили. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области. 

По данным ведомства, с заявлениями обратились еще несколько человек. Личности подозреваемых установлены. Проводятся мероприятия по их задержанию.

У Аббаса Али Шаха сломан нос, ему предстоит операция. Уточняется, что инцидент произошел возле отеля Jannat Resort в селе Кой-Таш.

Напомним, что ранее студент-медик обратился в редакцию 24.kg с просьбой помочь ему устроиться на работу в стационар. Он готов работать бесплатно. На следующий день его взяли на работу в стационар при школе № 95.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/160105/
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