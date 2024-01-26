Волонтеры смогут рассчитывать на возмещение расходов. Об этом говорится в проекте положения об осуществлении и поощрении волонтерской деятельности, вынесенном на общественное обсуждение.

При предоставлении подтверждающих документов возмещаются расходы на проезд к месту осуществления волонтерской деятельности; на питание, если работа продолжается более четырех часов в сутки; на проживание в случае направления в командировку; на почтовые и телефонные услуги; на проведение медицинского осмотра, вакцинации и других лечебно-профилактических мероприятий, непосредственно связанных с осуществлением волонтерской деятельности.

Возмещение расходов осуществляется за счет средств волонтерских организаций.

Документ устанавливает правовые основы волонтерства, цели, задачи, виды и порядок осуществления этой деятельности, а также меры государственной поддержки.

Волонтерская деятельность может осуществляться физическими и юридическими лицами, как зарегистрированными, так и не зарегистрированными в качестве волонтеров. Граждане иностранных государств также имеют право осуществлять волонтерскую деятельность на территории КР.

При этом такая деятельность не может заменять собой военную службу по призыву или оплачиваемую работу. Доброволец не может заниматься волонтерской деятельностью на своем рабочем месте. Не допускается использовать волонтеров в целях предотвращения нехватки работников на производстве.

Кроме того, нельзя осуществлять волонтерскую деятельность в коммерческих целях, а также по религиозной проблематике.