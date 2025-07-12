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Общество

«Послы русского языка в мире» проведут занятия со школьниками Кыргызстана

Двенадцать волонтеров программы «Послы русского языка в мире» проведут занятия со школьниками Кыргызстана в детских лагерях на Иссык-Куле. Об этом сообщили в посольстве России в Бишкеке.

По его данным, с 12 июля по 17 августа волонтеры будут проводить занятия, посвященные русскому языку, российским традициям, литературе и культуре в детских лагерях «Жалын» и «Барчын».

Участники программы познакомятся с произведениями известных поэтов и художников, а также смогут проявить творческие способности на мастер-классах по традиционным промыслам, русским народным танцам и играм.

Программа реализуется Государственным институтом русского языка имени Пушкина при поддержке Министерства науки и высшего образования, МИД России, Россотрудничества и других структур.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336009/
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