Двенадцать волонтеров программы «Послы русского языка в мире» проведут занятия со школьниками Кыргызстана в детских лагерях на Иссык-Куле. Об этом сообщили в посольстве России в Бишкеке.

По его данным, с 12 июля по 17 августа волонтеры будут проводить занятия, посвященные русскому языку, российским традициям, литературе и культуре в детских лагерях «Жалын» и «Барчын».

Участники программы познакомятся с произведениями известных поэтов и художников, а также смогут проявить творческие способности на мастер-классах по традиционным промыслам, русским народным танцам и играм.

Программа реализуется Государственным институтом русского языка имени Пушкина при поддержке Министерства науки и высшего образования, МИД России, Россотрудничества и других структур.