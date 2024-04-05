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Общество

Ежегодная акция «Чистые горы» стартовала в Кыргызстане, Казахстане и России

Ежегодная международная акция «Чистые горы», направленная на привлечение внимания населения к проблеме замусоривания горных природных территорий и пропаганды экологичного образа жизни, стартовала на территории России, Кыргызстана и Казахстана до 15 ноября. Об этом сообщается на сайте одного из организаторов акции – Катунского биосферного заповедника (РФ).

«Участникам предлагается организовать и провести акцию по уборке горных территорий или прилегающих к ним участков от бытового мусора. После опубликовать фотоотчет в социальных сетях с обязательным указанием хештега #ЧистыеГоры2024. Кроме того, в рамках акции участники могут самостоятельно организовать и провести эколого-просветительские мероприятия, направленные на формирование культуры обращения с отходами у населения», – говорится в сообщении.

Акция проходит с 2020 года по инициативе Катунского заповедника и объединяет сотни неравнодушных граждан Республики Алтай, Восточно-Казахстанской и Нарынской областей. В прошлом году в ней приняли участие свыше 3 тысяч человек. В общей сложности волонтерами организовано 43 экологических десанта, собрано и вывезено на полигоны ТБО 109 кубических метров мусора.

«По итогам акции самые активные участники будут награждены дипломами и призами от организаторов. По традиции награждение будет приурочено к Международному дню гор», – отметили в заповеднике.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290813/
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