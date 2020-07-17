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Происшествия

В Бишкеке мужчина убил одинокую пенсионерку. Его осудили на 17 лет тюрьмы

Свердловский районный суд Бишкека признал виновным 43-летнего А.Т. в убийстве пенсионерки. Об этом сообщается в приговоре.

Уточняется, что мужчина был давно знаком с погибшей. В день произошедшего он приехал чинить ей кастрюлю, в это время между знакомыми произошла словесная перепалка. В ходе ссоры обвиняемый ударил женщину молотком по голове.

«От полученных травм женщина скончалась. А.Т. забрал накопленные пенсионеркой деньги в размере 52 тысяч сомов. Спустя сутки обвиняемый пришел с повинной в милицию и сообщил, что убил пенсионерку. В ходе заседания А.Т. пояснил, что погибшая сама дала молоток ему, а затем стала ругаться и толкнула его. В этот момент он несколько раз ударил ее по голове инструментом, а когда стал щупать пульс, понял, что она мертва. Найдя ключи от своей машины, он уехал, а затем пошел сдаваться в милицию», — указывается в приговоре суда.

Помимо убийства А.Т. признан виновным по статьям «Разбой», «Уничтожение или повреждение чужого имущества», «Подделка документов».

По версии следствия, А.Т. являлся директором компании, которая перевозила молочные продукты из Казахстана. Он предъявлял в Таможенную службу КР поддельные квитанции об оплате таможенных платежей. Суд приговорил А.Т. к 17 годам лишения свободы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/159740/
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