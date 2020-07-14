В Кызыл-Кие мужчина во время пьяной ссоры убил приятеля и сбежал

В Кызыл-Кие по подозрению в убийстве задержан 46-летний мужчина. Об этом 24.kg сообщили в УВД Баткенской области.

Уточняется, 12 июля в милицию поступило сообщение о том, что на улице найдено тело неизвестного мужчины. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР.

«На голове мужчины выявлены многочисленные гематомы. Погибшим оказался 36-летний житель города. В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан 46-летний И.И. Он находился в розыске с 2019 года. Подозреваемый пытался сбежать, его задержали на автовокзале. По предварительным данным, мужчины распивали спиртные напитки и поссорились. При перепалке приятель три раза ударил кухонным ножом погибшего в спину. Назначены экспертизы», — рассказали в УВД.