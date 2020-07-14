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Происшествия

В Ноокате найдено тело мужчины. Родственники считают, что его убили

В Ноокатском районе милиция прекратила досудебное производство по факту обнаружения тела на местном рынке. Об этом сообщает УВД Ошской области.

Уточняется, что тело 48-летнего мужчины обнаружено 4 июня. Спустя несколько дней после похорон в милицию обратились родственники погибшего и заявили, что он не мог умереть своей смертью.

«При этом родные отказались от эксгумации. Допрос свидетелей показал, что в день смерти мужчина распивал вместе с ними спиртные напитки, а затем, потеряв сознание, упал. Родственники умершего не поверили следствию и считают, что гибель была насильственной. По их версии, скончавшегося мог убить местный торговец», — добавили в ведомстве.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/159325/
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