В Джалал-Абаде парень, защищая честь девушки, убил несовершеннолетнего

Джалал-Абадский городской суд признал виновными в убийстве 20-летнего Д.У. и 18-летнюю А.Н. Об этом сообщается в приговоре суда.

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По версии следствия, между Д.У. и несовершеннолетним К.Т. произошла ссора, в ходе которой последнего ударили ножом в живот. Он скончался от потери крови.

«Девушка, предполагает следствие, присутствуя на разборках, специально отвлекла погибшего, чтобы ему вонзили нож. В ходе заседания обвиняемый Д.У. вину признал. С его слов, он дружил со второй обвиняемой. Та призналась, что К.Т. ее изнасиловал. Д.У. решил отомстить. Погибшего вызвали на разговор. Последний стал оскорблять обвиняемых, сказав, что девушка гулящая. Подсудимый заявил, что ударил ножом погибшего для того, чтобы припугнуть, но не хотел убивать», — указывается в приговоре.

В суде девушка не признала своей вины. Она заявила, что погибший действительно изнасиловал ее, а во время последней встречи обвинил в легком поведении. Со слов подсудимой, она позвонила своему парню, последний, защищая честь своей девушки, решил припугнуть и ударил обидчика ножом в живот. Обвиняемая сообщила, что сама она ни при чем.

В итоге суд приговорил Д.У. к 12 годам и 6 месяцам тюрьмы, а А.Н. — к девяти годам лишения свободы.

Напомним, что в декабре 2019 года в Джалал-Абаде по подозрению в убийстве были задержаны двое молодых людей.