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Сюжет: Насилие над детьми

Гибель 15-летней девочки от избиения. В милиции рассказали подробности

Подозреваемый в убийстве 15-летней дочери мужчина водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Об этом 24.kg сообщили в УВД Октябрьского района.

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Уточняется, что труп девочки был обнаружен в гостиной комнате квартиры, где она проживала. На ее теле обнаружены множественные телесные повреждения.

«Вызывая милицию, очевидцы сообщили, что в квартире одного из домов в 8-м микрорайоне обнаружен труп несовершеннолетней. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР. По горячим следам был задержан отец погибшей девочки, 49-летний Б.С. Назначены все необходимые экспертизы. Детали и обстоятельства дела выяснятся в ходе следствия», — сообщили в УВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/158667/
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