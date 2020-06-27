В Жайылском районе оперативник вымогал у женщины деньги за прекращение дела

В Жайылском районе за вымогательство взятки задержан оперуполномоченный. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что в СВР МВД обратилась гражданка Ю.Р. с просьбой принять меры в отношении сотрудника милиции ОВД Жайылского района, который вымогает у нее 10 тысяч сомов за прекращение уголовного преследования в отношении ее мужа Б.Р. по факту мошенничества.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Вымогательство взятки» УК КР. Оперуполномоченный потребовал, чтобы Ю.Р. перевела деньги на другое имя. После перевода денег посредник и милиционер подтвердили их получение. Накануне в ходе оперативно-следственных мероприятий произведены выемки из ОВД Жайылского района материалов досудебного производства. Милиционер задержан и доставлен в следственный отдел УГКНБ по Чуйской области», — отметили в МВД.