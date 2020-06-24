В Кыргызстане подделывали документы, которыми пользовались мигранты за рубежом

Установлены лица, которые занимались изготовлением и подделкой документов под видом оказания официальных услуг по трудоустройству граждан Кыргызстана за рубежом. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в офисе одной из компаний изъято большое количество фальшивых водительских удостоверений и паспортов национального образца, дипломов о высшем и среднем профессиональном образовании и других документов государственного значения, а также печатное оборудование и расходные материалы для изготовления поддельных документов.

Установлено, что владельцы компании М.А. и М.Б. за сумму от 20 тысяч сомов изготавливали поддельные документы, которыми пользовались мигранты за рубежом.

Мигранты с такими документами неоднократно задерживались правоохранительными органами зарубежных стран.

Материалы досудебного производства зарегистрированы в ЕРПП по факту подделки документов.

Устанавливаются другие факты подделки и незаконного использования документов государственного значения.