13:02
USD 74.99
EUR 84.65
RUB 1.09
Происшествия

В Кыргызстане подделывали документы, которыми пользовались мигранты за рубежом

Установлены лица, которые занимались изготовлением и подделкой документов под видом оказания официальных услуг по трудоустройству граждан Кыргызстана за рубежом. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в офисе одной из компаний изъято большое количество фальшивых водительских удостоверений и паспортов национального образца, дипломов о высшем и среднем профессиональном образовании и других документов государственного значения, а также печатное оборудование и расходные материалы для изготовления поддельных документов.

Установлено, что владельцы компании М.А. и М.Б. за сумму от 20 тысяч сомов изготавливали поддельные документы, которыми пользовались мигранты за рубежом.

Мигранты с такими документами неоднократно задерживались правоохранительными органами зарубежных стран.

Материалы досудебного производства зарегистрированы в ЕРПП по факту подделки документов.

Устанавливаются другие факты подделки и незаконного использования документов государственного значения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/157212/
просмотров: 625
Версия для печати
Материалы по теме
В Джалал-Абаде зарегистрировано три факта подделки спецпропусков
В Караколе пенсионер КНБ Таджикистана подделал кыргызский паспорт. Его осудили
Режим ЧП в Бишкеке. Милиция выявила 26 фактов подделки пропусков
Машину с поддельным пропуском остановили в Бишкеке
Кыргызстанцев, пользующихся поддельными документами, выявили в Москве и области
Продажа кыргызстанских паспортов в Москве. Комментарий чиновников ГРС
В Москве продают кыргызские паспорта. ГРС передала информацию в МВД
В Москве кыргызский паспорт продают за 5 тысяч сомов, права — за 4 тысячи
В Кыргызстане выявлена группа, незаконно продававшая счета-фактуры по НДС
Несколько таксистов выявили с поддельными удостоверениями Кыргызстана в Москве
Популярные новости
Новый наркотик появился в&nbsp;Кыргызстане. Его распространяют на&nbsp;Иссык-Куле Новый наркотик появился в Кыргызстане. Его распространяют на Иссык-Куле
В&nbsp;городе&nbsp;Ош убит адвокат Токтогул Кенжебаев В городе Ош убит адвокат Токтогул Кенжебаев
В&nbsp;Токмаке женщина сбила школьников. Один из&nbsp;них скончался В Токмаке женщина сбила школьников. Один из них скончался
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;реке под мостом нашли тело новорожденного В Бишкеке в реке под мостом нашли тело новорожденного
Бизнес
Беспроводные наушники Air Dots В&nbsp;ПОДАРОК при покупке флагманов Xiaomi Беспроводные наушники Air Dots В ПОДАРОК при покупке флагманов Xiaomi
Первая помощь при кожных заболеваниях Первая помощь при кожных заболеваниях
Автодорога север&nbsp;&mdash; юг. Перспективы совместного проекта Кыргызстана и&nbsp;Китая Автодорога север — юг. Перспективы совместного проекта Кыргызстана и Китая
Институт INAI.KG: IT-технологии и&nbsp;медицина&nbsp;&mdash; будущее в&nbsp;наши дни Институт INAI.KG: IT-технологии и медицина — будущее в наши дни
24 июня, среда
12:12
Несмотря на запрет, в Бишкеке открылись ночные клубы. Их закрыли Несмотря на запрет, в Бишкеке открылись ночные клубы. И...
12:07
Беспроводные наушники Air Dots В ПОДАРОК при покупке флагманов Xiaomi
12:00
Угрозы, штрафы и долги. Рестораторы Бишкека на грани банкротства
11:49
В Кыргызстане подделывали документы, которыми пользовались мигранты за рубежом
11:45
Фигурантам дела о строительстве школы в «Калыс-Ордо» просят по 15 лет тюрьмы