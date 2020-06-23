12:42
USD 74.99
EUR 84.17
RUB 1.08
Происшествия

В Кадамджае похитили мужчину и требовали выкуп в 950 тысяч сомов

В Кадамджайском районе по подозрению в похищении мужчины задержаны трое подозреваемых. Об этом 24.kg сообщили в УВД Баткенской области.

Уточняется, что в милицию обратился 43-летний А.Х. Потерпевший указал, что его похитили и вымогали крупную сумму денег.

«В ходе следствия выяснилось, что на мобильный телефон заявителя позвонили неизвестные, попросили его выйти из дома, затолкнули в машину, вывезли в поле и вымогали 950 тысяч сомов. Потерпевшему угрожали убийством в случае, если он не найдет деньги. Сотрудники УВД Кадамджайского района задержали троих подозреваемых. Один из них ранее судим», — сообщили в УВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/157062/
просмотров: 319
Версия для печати
Материалы по теме
Вывезли в Ош и избили. В Кадамджае задержали подозреваемых в похищении человека
В Бишкеке задержали двух членов ОПГ, которых подозревают в вымогательстве
В Бишкеке задержали подозреваемого в разбойном нападении. Он сбежал из колонии
В Таласе за вымогательство взятки задержали сотрудника мэрии
В Сокулуке задержали подозреваемых в похищении человека. Один из них член ОПГ
Вымогательство взятки у Юристанбека Шыгаева. Сотрудник ГКНБ отделался испугом
В Бишкеке задержали подозреваемого в похищении девушки для женитьбы
Бишкекский горсуд оправдал следователя, обвиняемого в вымогательстве взятки
Вымогательство $1 миллиона. Подозреваемых водворили в СИЗО-1
Вымогательство $1 миллиона. В «Кыргыз темир жолу» отрицают участие в тендере
Популярные новости
Новый наркотик появился в&nbsp;Кыргызстане. Его распространяют на&nbsp;Иссык-Куле Новый наркотик появился в Кыргызстане. Его распространяют на Иссык-Куле
В&nbsp;городе&nbsp;Ош убит адвокат Токтогул Кенжебаев В городе Ош убит адвокат Токтогул Кенжебаев
В&nbsp;Токмаке женщина сбила школьников. Один из&nbsp;них скончался В Токмаке женщина сбила школьников. Один из них скончался
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;реке под мостом нашли тело новорожденного В Бишкеке в реке под мостом нашли тело новорожденного
Бизнес
Автодорога север&nbsp;&mdash; юг. Перспективы совместного проекта Кыргызстана и&nbsp;Китая Автодорога север — юг. Перспективы совместного проекта Кыргызстана и Китая
Институт INAI.KG: IT-технологии и&nbsp;медицина&nbsp;&mdash; будущее в&nbsp;наши дни Институт INAI.KG: IT-технологии и медицина — будущее в наши дни
Более полумиллиона участников собрала онлайн-сессия &laquo;Топливный класс&raquo; Более полумиллиона участников собрала онлайн-сессия «Топливный класс»
Компания MegaCom передала КГТУ имени Раззакова телекоммуникационное оборудование Компания MegaCom передала КГТУ имени Раззакова телекоммуникационное оборудование
23 июня, вторник
12:37
Освобождение Батукаева. Алмазбек Атамбаев не будет выступать с последним словом Освобождение Батукаева. Алмазбек Атамбаев не будет выст...
12:34
Вторая волна COVID-19. Чиновникам предлагают справиться самим — без помощи НКО
12:22
Factcheck.kg предлагает депутату Айнуре Осмоновой доказать, что она не врет
12:15
Глава Минфина: Жизнь показала, что мы очень уязвимы перед ЧС
12:12
Минфин просит время на переговоры по реструктуризации госдолга Кыргызстана