В Кадамджае похитили мужчину и требовали выкуп в 950 тысяч сомов

В Кадамджайском районе по подозрению в похищении мужчины задержаны трое подозреваемых. Об этом 24.kg сообщили в УВД Баткенской области.

Уточняется, что в милицию обратился 43-летний А.Х. Потерпевший указал, что его похитили и вымогали крупную сумму денег.

«В ходе следствия выяснилось, что на мобильный телефон заявителя позвонили неизвестные, попросили его выйти из дома, затолкнули в машину, вывезли в поле и вымогали 950 тысяч сомов. Потерпевшему угрожали убийством в случае, если он не найдет деньги. Сотрудники УВД Кадамджайского района задержали троих подозреваемых. Один из них ранее судим», — сообщили в УВД.