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Происшествия

В городе Ош убит адвокат Токтогул Кенжебаев

В Оше по подозрению в причастности к убийству адвоката Токтогула Кенжебаева задержан 42-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба УВД южной столицы.

Уточняется, что тело юриста найдено в канале 17 июня. Ранее мужчина разыскивался как без вести пропавший.

«В ходе следствия по подозрению в убийстве задержан 42-летний О.Р. В своих показаниях подозреваемый указал, что с погибшим у них возникла перепалка, которая переросла в драку, в результате которой адвокат скончался. Задержанный водворен в СИЗО на два месяца», — сообщили в УВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/156841/
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