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Происшествия

Новый наркотик появился в Кыргызстане. Его распространяют на Иссык-Куле

Новый вид наркотика появился на криминальном рынке иссык-кульских распространителей смертоносного зелья. Об этом 24.kg сообщили источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что наркотик быстро приобрел популярность у потребителей, которые называют его «варенкой».

Известно, что так называемая «варенка» достаточно проста в изготовлении и по своим качествам не уступает афганскому чарсу.

Сотрудники Чолпон-Атинского РОВД рассказали, что получили оперативную информацию. В селе Корумду заметили крупного наркоторговца. Его личность установили и взяли мужчину в оперативную разработку.

Как отметили наркоборцы, задерживать его необходимо было только с поличным. За мужчиной установили наблюдение.

«В последние дни сельчанин стал более активным. Было понятно, что он ищет покупателей на свой товар», — рассказал начальник следственной службы райотдела милиции Тентимиш уулу Бакыт.

Юрия Кузьминых
Фото Юрия Кузьминых. Наркотики изъяли при задержании подозреваемого

В милиции также рассказали, что новый вид наркотика изготавливается из обыкновенной конопли. Умельцы научились вываривать его в кустарных условиях. Для этого не требуется дорогая подпольная лаборатория, а достаточно простой кастрюли и огня.

Заготовители прямо на месте сбора вываривают марихуану до готовности, а затем расфасовывают по спичечным коробкам. Подобная простота в изготовлении на порядок удешевила стоимость.

Задержание подозреваемого произошло на окраине села Корумду. Там, на поле, он изготавливал наркотик.

Во время задержания у 40-летнего местного жителя изъяты 40 коробков с «варенкой». Общий вес составил больше 700 граммов. До окончания следствия он проведет в камере ИВС.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/156812/
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