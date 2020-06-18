Чиновники УКС Бишкека закупили лифты по завышенной стоимости

Сотрудники ГСБЭП задержали четверых должностных лиц Управления капитального строительства мэрии Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба Финпола.

Уточняется, что ранее ГСБЭП возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением при осуществлении государственных закупок.

Задержаны бывший начальник управления Н.Б., заместитель главы ведомства М.У. и действующий работник И.А. Кроме того, как должностное лицо коммерческой организации, задержан Айбек Карымов. Все водворены в Бишкекский СИЗО-1.

«Установлено, что должностные лица УКС заключили нецелесообразный договор о модернизации лифтов, состоящих в реестре муниципальной собственности на сумму свыше 24 миллионов сомов. Однако стоимость за эту работу должна быть значительно ниже. Согласно заключению независимой экспертной организации, дальнейшая эксплуатация осмотренных лифтов небезопасна и несет прямую угрозу для жизни и здоровья», — сообщили в Финполе.