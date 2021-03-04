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Происшествия

Вымогал 30 тысяч сомов. В Сокулуке задержали начальника управления Госстроя

За вымогательство взятки задержан начальник отдела районного управления архитектуры и градостроительства Сокулукского района. Об этом сообщили в Финполе.

Ранее в ГСБЭП с заявлением обратился гражданин Б.Т. и попросил принять меры в отношении должностных лиц ведомства, которые, злоупотребляя своим служебным положением, вымогали у него 30 тысяч сомов за оформление документов на недвижимое имущество.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 326 «Вымогательство взятки» УК КР.

Задержанного водворили в ИВС ГУВД Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/185363/
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