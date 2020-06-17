В Новопавловке отец и сын поругались с соседом и устроили поножовщину. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 55-летний Р.А. и его 27-летний сын Р.А. зашли во двор к соседу, 30-летнему М.Э. По неустановленной причине они поссорились с ним, нанесли телесные повреждения и ножевые ранения не только хозяину дома, но и его другу.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 138 «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР.

Подозреваемых, отца и сына, задержали. Суд заключил их под стражу на два месяца.