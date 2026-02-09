Айбек Джунушалиев: В Новопавловке дорогу построят в обход местного кладбища

Мэр столицы Айбек Джунушалиев встретился с жителями МТУ «Новопавловка». Главной темой обсуждения стала критическая ситуация вокруг местного кладбища и строительство дороги.

Территория кладбища, через которое хотят продлить улицу Профсоюзную, насчитывает 1 тысячу 364 могилы. Глава города подчеркнул, что с 2021 по 2024 год здесь провели более 50 незаконных захоронений. По словам мэра, люди нарушили установленный порядок и санитарные нормы, размещая могилы вплотную друг к другу и непосредственно на пути будущей дороги.

Муниципалитет заранее проконсультировался с представителями духовенства. «Мы приглашали епископа и муфтия. Они подтвердили, что религии позволяют проводить перезахоронение в подобных случаях», — сообщил Айбек Джунушалиев. Он отметил, что мэрия действует в рамках законодательства, которое разрешает процедуру переноса останков при нарушении санитарных правил.

Мэр выразил серьезную обеспокоенность санитарной безопасностью района. Использование тяжелой техники вблизи хаотичных захоронений может привести к повреждению ковшом экскаватора старых могил, что создаст риск возникновения инфекционной зоны и начала эпидемии.

под снос подпадают четыре жилых дома, владельцам которых выплатят компенсацию.

На данный момент власти закрыли объект для новых погребений. Мэр признал, что альтернативы этому участку в данном районе пока нет, поэтому муниципалитет активно ищет землю для организации нового кладбища.

«Здесь нет победивших и проигравших», — подытожил встречу Айбек Джунушалиев, подчеркнув, что администрация старается соблюсти баланс между сохранением памяти о близких и необходимостью развития городской инфраструктуры.