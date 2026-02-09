15:22
USD 87.45
EUR 103.13
RUB 1.14
Общество

Айбек Джунушалиев: В Новопавловке дорогу построят в обход местного кладбища

Мэр столицы Айбек Джунушалиев встретился с жителями МТУ «Новопавловка». Главной темой обсуждения стала критическая ситуация вокруг местного кладбища и строительство дороги.

Территория кладбища, через которое хотят продлить улицу Профсоюзную, насчитывает 1 тысячу 364 могилы. Глава города подчеркнул, что с 2021 по 2024 год здесь провели более 50 незаконных захоронений. По словам мэра, люди нарушили установленный порядок и санитарные нормы, размещая могилы вплотную друг к другу и непосредственно на пути будущей дороги.

Читайте по теме
Дорога на костях: зачем Профсоюзную хотят продлить через кладбище в Новопавловке

Муниципалитет заранее проконсультировался с представителями духовенства. «Мы приглашали епископа и муфтия. Они подтвердили, что религии позволяют проводить перезахоронение в подобных случаях», — сообщил Айбек Джунушалиев. Он отметил, что мэрия действует в рамках законодательства, которое разрешает процедуру переноса останков при нарушении санитарных правил.

Мэр выразил серьезную обеспокоенность санитарной безопасностью района. Использование тяжелой техники вблизи хаотичных захоронений может привести к повреждению ковшом экскаватора старых могил, что создаст риск возникновения инфекционной зоны и начала эпидемии.

Чтобы избежать опасного воздействия на очаг, городские службы решили строить дорогу в объезд основной части кладбища. Однако проект требует освобождения территории:

  • под снос подпадают четыре жилых дома, владельцам которых выплатят компенсацию.

На данный момент власти закрыли объект для новых погребений. Мэр признал, что альтернативы этому участку в данном районе пока нет, поэтому муниципалитет активно ищет землю для организации нового кладбища.

«Здесь нет победивших и проигравших», — подытожил встречу Айбек Джунушалиев, подчеркнув, что администрация старается соблюсти баланс между сохранением памяти о близких и необходимостью развития городской инфраструктуры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361186/
просмотров: 677
Версия для печати
Материалы по теме
Строительство дороги через кладбище. С жителями Новопавловки встретился депутат
«Не допустим сноса кладбища в Новопавловке». В петиции уже тысяча подписей
Продление Профсоюзной через кладбище. Жителей Новопавловки смутили действия МТУ
В Минтрансе рассказали, какие дороги будут строить в 2026 году
Министр транспорта жестко отчитал дорожников: «Вы нас позорите! Где качество?»
Минтранс: Участок дороги Сузак — Каду находится на гарантийном ремонте
Дорога на костях: зачем Профсоюзную хотят продлить через кладбище в Новопавловке
В городе Ош начали рекультивировать кладбище. Расширяют улицу Алымбека Датки
В Манасе начали строительство автодороги с выходом на трассу Бишкек — Ош
Где в 2026 году построят новые дороги в Бишкеке, рассказали депутатам БГК
Популярные новости
Изъято 300&nbsp;литров. Рейд по&nbsp;выявлению незаконной торговли ГСМ в&nbsp;Ленинском районе Изъято 300 литров. Рейд по выявлению незаконной торговли ГСМ в Ленинском районе
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Дорога на&nbsp;костях: зачем Профсоюзную хотят продлить через кладбище в&nbsp;Новопавловке Дорога на костях: зачем Профсоюзную хотят продлить через кладбище в Новопавловке
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на&nbsp;9-11 февраля В Бишкеке в начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на 9-11 февраля
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил льготные кредиты для малого и&nbsp;среднего бизнеса «Элдик Банк» запустил льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
MPay от&nbsp;MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в&nbsp;одно касание MPay от MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в одно касание
9 февраля, понедельник
15:19
ГКНБ выявил незаконный вывод госсобственности в Тамчи ГКНБ выявил незаконный вывод госсобственности в Тамчи
15:14
Производители молока просят установить единую цену не ниже 40 сомов
15:05
Скончался основатель и фронтмен 3 Doors Down Брэд Арнольд
14:58
Кыргызстанцев призывают воздержаться от БАД. Список
14:57
Государству вернули бассейн суточного регулирования в Иссык-Атинском районе