Мэрия прокомментировала ситуацию с жалобой от жителей Новопавловки

Жители Новопавловки ранее жаловались на изменение условий жизни после присоединения к Бишкеку. По их словам, вывоз мусора задерживался, воды не было, а скорая и вовсе не приезжала.

В мэрии ответили на эти заявления, сообщив 24.kg, что график вывоза мусора действительно был нарушен.

«По информации МП «Тазалык», на прошлой неделе имели место случаи отклонения от установленного графика в связи с ремонтными работами спецтехники, что повлекло за собой задержки на два-три дня. Однако к субботе работа полностью приведена в соответствие с графиком», — сообщает пресс-служба.

Также МП «Бишкекводоканал» заявило, что в селе не хватает воды в дневное время. В связи с этим предприятие наполняет резервуары с 00.00 до 5.00, чтобы обеспечить подачу в утренние и дневные часы.