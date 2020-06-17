В Сокулуке девушка родила и бросила ребенка в туалете

Сокулукский районный суд признал виновной 19-летнюю В.И. по статье «Убийство матерью ребенка». Об этом говорится в приговоре суда.

По версии следствия, девушка выпила лекарства, чтобы спровоцировать выкидыш, родила и бросила новорожденного.

В ходе судебного разбирательства обвиняемая полностью признала вину, но отказалась от дачи показаний. Девочка родилась живой, но умерла в больнице.

«В суде свидетель сообщила, что в день происшествия к ней пришла дочь и сказала, что в туалете плачет котенок или ребенок. Соседи помогли вытащить ребенка, девочка еще была жива. Суд признал подсудимую виновной, но, применив амнистию, освободил от наказания», — сообщается в документе.