В Кыргызстане участились случаи грабежа банков

В Кыргызстане участились случаи взлома и грабежа банкоматов и банков. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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По ее данным, с декабря 2018 года по декабрь 2019-го по республике взломаны семь банкоматов и похищены деньги финансово-кредитных учреждений, расположенных в Таласском, Жети-Огузском, Араванском и Кара-Суйском районах, в городах Оше и Нарыне.

Кроме того, совершены ограбления в пяти сберегательных кассах Бишкека, Джалал-Абада, Оша и Ноокатского района.

В МВД подчеркивают, что все вышеуказанные объекты не находились под наблюдением подразделений службы охраны МВД, а сотрудничали с частными охранными агентствами.

Отметим, на днях ограбили «Керемет Банк». Неизвестные, угрожая пистолетом, забрали из учреждения свыше 700 тысяч сомов. Как отмечается, банк также охраняли частники.

В связи с этим служба охраны МВД предложила передать имущество под охрану милиции. Ведомство считает это надежным способом обеспечения безопасности.