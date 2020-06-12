В Бишкеке задержали подозреваемого в разбойном нападении. Он сбежал из колонии

В Бишкеке задержали подозреваемого в разбойном нападении и вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в правоохранительные органы обратилась жительница Чуйской области, которая рассказала, что в середине января трое мужчин в возрасте примерно 20-25 лет проникли через окно в ее дом. Они угрожали ножом хозяйке, украли 30 тысяч сомов и сотовый телефон. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Разбой» УК КР.

В УВД Ленинского района Бишкека также обратился мужчина и рассказал, что двое неизвестных пытались завладеть его имуществом, угрожая убийством. Они просили заложить в ломбард автомашину и требовали 150 тысяч сомов. По данному факту идет досудебное расследование по статье 203 «Вымогательство» УК КР.

Одного из подозреваемых — 26-летнего Эрлана Эргешбаева задержали вчера в Бишкеке. Он неоднократно судим, его разыскивает ГСИН за побег из исправительного учреждения. Мужчина водворен в ИВС.

Граждан, пострадавших от действий Эрлана Эргешбаева, просят обратиться в правоохранительные органы.