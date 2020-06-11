В Токмаке 15-летняя девочка выбросилась из окна многоэтажного дома

В Токмаке 15-летняя девочка выбросилась из окна недостроенного многоэтажного дома. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что, по предварительным данным, за несколько дней до гибели подросток поссорилась с родственниками.

«Отец погибшей обратился в милицию 7 июня, заявив, что девочка вышла из дома и не вернулась. Ее обнаружили мертвой 10 июня. Подросток выбросилась с девятого этажа недостроенного многоэтажного дома. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — добавили в ГУВД.