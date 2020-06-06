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Происшествия

На Иссык-Куле пьяный милиционер обматерил прохожего за замечание

Пьяный милиционер обматерил кыргызстанца. Видео распространили в социальных сетях.

Инцидент предположительно произошел на Иссык-Куле. На кадрах автор видеоролика спрашивает у инспектора, за что задержали человека, находящегося внутри салона машины милиционеров. На что сотрудник ответил: за неподчинение.

Снимающий отмечает, что от работника ОВД пахнет спиртным, он, возможно, нетрезв. Мужчина потребовал выпустить из машины человека, которого якобы удерживают незаконно. В ответ сотрудник ОВД грубит и выражается нецензурно. 

 

За комментарием 24.kg обратилось в УВД Иссык-Кульской области. Там, изучив видео, выяснили, что это работник ОВД Балыкчи.

«Назначено служебное расследование. По результатам проверки будет дан дополнительный ответ», — заключили в управлении.

 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/155071/
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