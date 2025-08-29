Отечественный певец Улукман Осмоналиев, более известный под псевдонимом Ulukmanapo, ударил охранника садика. Об этом 24.kg сообщили источники в правоохранительных органах.

Фото из интернета. Отечественный певец Ulukmanapo ударил охранника садика в Бишкеке

Инцидент произошел накануне, 28 августа, примерно в 16.30, в одном из детских садов, расположенных на улице Фрунзе. По словам источников, между певцом и мужчиной произошел словестный конфликт, в результате которого Осмоналиев ударил охранника.

В пресс-службе УВД Ленинского района столицы 24.kg рассказали, что данный факт зарегистрирован в Журнале учета информации и начата доследственная проверка.

По предварительным данным, на территорию детского сада забежал двухлетний мальчик, за которым зашел 33-летний У.О.. 65-летний охранник сделал им замечание и пояснил, что в случае болезни ребенка инфекция может передаться другим детям, после чего между мужчинами произошла ссора. В ходе конфликта отец ребенка ударил охранника.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будут приняты процессуальные решения.