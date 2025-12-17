В Бишкеке пассажир выпал из автобуса. Комментарий УПСМ

В УПСМ прокомментировали инцидент с пассажиром автобуса, которого вытолкнули из транспорта.

По данным пресс-службы управления, инцидент произошел в момент, когда водитель остановил автобус на обочине и открыл двери.

«На видео зафиксирован словесный конфликт между двумя пассажирами, в ходе которого один толкнул другого, и тот выпал из автобуса. Последний не обращался с заявлением в районное подразделение органов внутренних дел. Одновременно выявлено нарушение ПДД со стороны водителя. Он остановил автобус в неположенном месте. По факту в отношении водителя составлен протокол о правонарушении», — говорится в сообщении.