Более $300 тысяч вывели из России в Кыргызстан по фиктивным договорам

Незаконные валютные операции выявили сотрудники Приволжской электронной таможни. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что уголовное дело возбудили по статье 193.1 («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере») Уголовного кодекса РФ.

Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленного лица из числа руководителей одной из нижегородских фирм.

Руководство фирмы в 2018 году заключало договоры с иностранными компаниями, расположенными в Кыргызстане, на поставку текстиля и тканей на территорию России. Всего было переведено на банковские счета иностранных компаний 23 миллиона 59 тысяч 750 рублей ($330,79 тысячи).

В банк были поданы заведомо недостоверные сведения об основаниях и назначении переводов, совершенных в особо крупном размере. Кроме того, банку были предоставлены фальшивые документы о поступлении товара в Россию.

«Вместе с тем товар на территорию Российской Федерации в определенные договором сроки ввезен не был. С перевозчиками договоры на перемещение товара в Россию тоже не заключались. Сделки являлись лишь основанием для проведения незаконных валютных операций, направленных на вывод денежных средств из РФ без обеспечения и возможности их возврата», — говорится в сообщении.

Исходя из всех полученных данных Приволжской электронной таможней, было заведено уголовное дело. Сейчас ведутся следственные действия.