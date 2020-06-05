В Сокулуке задержали подозреваемых в похищении человека. Один из них член ОПГ

В Сокулукском районе задержали четверых подозреваемых в похищении человека. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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По ее данным, в начале июня стало известно, что несколько человек похитили мужчину со столичного рынка и хотели его убить. Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье 170 «Похищение человека» УК КР.

«Подозреваемых задержали недалеко от села Кун-Туу Сокулукского района в момент совершения противоправных действий. Четверо задержанных являются уроженцами Иссык-Кульской и Джалал-Абадской областей, ранее неоднократно судимые. Их водворили в ИВС. Один из них состоит на учете МВД как член ОПГ. Потерпевшего избивали», — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, преступление совершили из-за неприязненных отношений. Пострадавшего госпитализировали.