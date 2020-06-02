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В Москве кыргызстанку изнасиловал и снял это на телефон соотечественник

В Москве кыргызстанку, которая была в беспомощном состоянии, изнасиловал соотечественник. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, в представительство МВД КР в РФ обратилась 29-летняя уроженка Баткенской области, которая заявила о том, что малознакомый мужчина, воспользовавшись ее беспомощным состоянием и применив физическую силу, изнасиловал.

Известно, что происходящее мужчина снимал на свой мобильный телефон.

Заявление потерпевшей зарегистрировано в книге учета преступлений территориального подразделения ОМВД России города Ногинска Московской области.

Сообщается, что подозреваемым оказался Т.А., 1985 года рождения, уроженец Джалал-Абадской области, гражданин РФ. Он задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ «Изнасилование, совершенное под угрозой убийством».

«В настоящее время проводятся следственные мероприятия, назначены соответствующие экспертизы», — заключили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/154592/
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