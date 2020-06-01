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Происшествия

Двое кыргызстанцев сорвались с крыши на стройке на Камчатке. Один скончался

На Камчатке возбудили уголовное дело из-за гибели и травмирования кыргызстанцев. Об этом сообщили на сайте Следственного комитета РФ по Камчатскому краю.

По версии следствия, между Фондом капитального ремонта и ООО «Бумагинъ» в 2020 году заключен договор подряда на ремонт. Генеральный директор «Бумагинъ» привлек и допустил к выполнению работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного жилого дома субподрядчика ИП Абылаева Р.К., который в свою очередь привлек двоих граждан Кыргызстана.

Согласно материалам дела, с кыргызстанцами трудовые отношения не были оформлены.

«Абылаева Р.К., привлек к самостоятельной работе без проведения инструктажа, стажировки, обучения по охране труда; не обеспечил безопасность труда на рабочих местах кровельщиков, не осуществил контроль за безопасным состоянием их рабочих мест, не обеспечил защитными ограждениями», — говорится в сообщении.

«Так, 25 мая в ходе выполнения строительных работ по ремонту кровли крыши дома, в результате преступной небрежности ООО «Бумагинъ» и ИП Абылаев Р.К., нарушивших правила безопасности, двое работников упали с крыши дома», — сообщили в региональном Следственном комитете РФ.

«В результате падения один из работников получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия, второй получил травмы и госпитализирован Камчатскую краевую больницу имени А.С.Лукашевского», — отметили в Следственном комитете.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/154429/
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