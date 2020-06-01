ГКНБ задержал члена «Хизб ут-Тахрир», разыскиваемого в другой стране

В Ошской области за преступления экстремистского характера задержан разыскиваемый правоохранительными органами одной из соседних стран член религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.



Уточняется, что 49-летний М.И. является активным членом международного медиацентра «Хизб ут-Тахрир». Он был ответственным за распространение экстремистских материалов по Центральноазиатскому региону.

Фото пресс-центра ГКНБ. В Ошской области задержан член «Хизб ут-Тахрир»

«В ходе обыска у М.И. обнаружены ноутбук, интернет-модемы, несколько мобильных телефонов и сим-карты. Материалы досудебного производства зарегистрированы в ЕРПП по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР. Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ. Решается вопрос о передаче его представителям компетентных органов партнеров для дальнейшего привлечения к ответственности», — добавили в ГКНБ.