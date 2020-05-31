20:26
USD 73.77
EUR 82.01
RUB 1.04
Происшествия

В Бишкеке напали на врача и медсестру Нацгоспиталя

На врача и медсестру Нацгоспиталя напали граждане, которые привезли пациента. Видео появилось в Telegram-канале «Сейчас.kg».

￼По его данным, нападение произошло после того, как медработники начали задавать вопросы о состоянии пациента.

«Пациент был в полуобморочном состоянии. Плохо парню стало на работе, он сотрудник АЗС. В больничку его привезли работодатели. Причины обморока так выяснить и не удалось. Мать парня извинилась за случившееся. Медики написали заявление в РУВД», — отмечается на канале.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/154306/
просмотров: 898
Версия для печати
Материалы по теме
МВД против инициативы об ужесточении наказания за нападения на врачей
Депутат врачам: не позволяйте себя оскорблять, если будете получать и $5 тысяч
Ужесточить наказание за нападение на врачей и соцработников предлагает депутат
В Бишкеке водитель авто накинулся на милиционера. Его разыскивают
В кара-балтинской поликлинике пациентка разбила стекло в двери кабинета врача
Читатели 24.kg поддерживают высокие штрафы за нападения на врачей
Нападение на врача в Жаны-Жере. Начато досудебное производство
Бывший глава клиники села Жаны-Жер напал на врача
Нападение на врача. Пострадавшему в детской больнице медику угрожают
Нападение на детского врача. Пациентка тоже обратилась в милицию с заявлением
Популярные новости
За&nbsp;злоупотребления задержана глава МП&nbsp;&laquo;Городские парки&raquo; Калича Умуралиева За злоупотребления задержана глава МП «Городские парки» Калича Умуралиева
Первого вице-мэра Бишкека Алмаза Бакетаева обвиняют в&nbsp;избиении соседа Первого вице-мэра Бишкека Алмаза Бакетаева обвиняют в избиении соседа
ГКНБ: За&nbsp;подделку документов задержан правозащитник Камиль Рузиев ГКНБ: За подделку документов задержан правозащитник Камиль Рузиев
В&nbsp;Жайылском районе милиционер выстрелил себе в&nbsp;голову В Жайылском районе милиционер выстрелил себе в голову
Бизнес
Студенческая жизнь в&nbsp;INAI.kg Студенческая жизнь в INAI.kg
Платиновый статус карты лояльности всем участникам от&nbsp;сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Платиновый статус карты лояльности всем участникам от сети АЗС «Газпромнефть»
Как понять, что у&nbsp;вас дефицит витамина&nbsp;D? Как понять, что у вас дефицит витамина D?
Как MegaCom помог кыргызстанцам в&nbsp;период ЧП&nbsp;&mdash; интервью с&nbsp;Акылбеком Жамангуловым Как MegaCom помог кыргызстанцам в период ЧП — интервью с Акылбеком Жамангуловым
31 мая, воскресенье
19:54
Дело Камиля Рузиева. Правозащитника отпустили под домашний арест Дело Камиля Рузиева. Правозащитника отпустили под домаш...
19:29
В Бишкеке напали на врача и медсестру Нацгоспиталя
19:23
В Бишкек из Новосибирска вернулись 177 кыргызстанцев
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставка и мероприятия к Дню защиты детей
18:43
В Джалал-Абаде задержали подозреваемого, стрелявшего в брата депутата горкенеша