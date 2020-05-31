В Бишкеке напали на врача и медсестру Нацгоспиталя

На врача и медсестру Нацгоспиталя напали граждане, которые привезли пациента. Видео появилось в Telegram-канале «Сейчас.kg».

￼По его данным, нападение произошло после того, как медработники начали задавать вопросы о состоянии пациента.

«Пациент был в полуобморочном состоянии. Плохо парню стало на работе, он сотрудник АЗС. В больничку его привезли работодатели. Причины обморока так выяснить и не удалось. Мать парня извинилась за случившееся. Медики написали заявление в РУВД», — отмечается на канале.