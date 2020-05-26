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Происшествия

Шок. В Сокулуке мужчина сжег тело умершего отца в железном баке

В Сокулукском районе милиция задержала мужчину, который сжег тело якобы умершего отца. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что 20 мая во дворе одного из домов участковый обнаружил труп мужчины, о чем сообщил в дежурную часть.

«В доме в селе Сарбан был обнаружен обгорелый труп 73-летнего Т.В. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР. Сын умершего 44-летний Т.И. на допросе заявил, что около месяца назад его отец скоропостижно скончался от сердечного приступа. Мужчина, не сообщив о смерти отца в соответствующие органы, самовольно решил сжечь его, поместив тело в железный бак», — сказали редакции.

В ГУВД отметили, что сейчас назначены все необходимые экспертизы для выяснения точной причины смерти мужчины. Сын погибшего водворен в ИВС.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/153841/
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