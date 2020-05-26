В Токтогуле мужчина зарезал родственника и скрылся с места преступления

Токтогульский районный суд приговорил обвиняемого в убийстве А.М. к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщается в приговоре суда.

Уточняется, что в январе 2020 года А.М. нанес родственнику 26 ножевых ранений, сел в такси и скрылся с места преступления. В ходе судебного заседания обвиняемый частично признал свою вину.

По его словам, он с родственником встретился на скотном рынке, вместе они выпили водку и сели в такси. По дороге домой мужчины остановились у обочины, вышли из машины и продолжили распивать спиртные напитки, стали вспоминать детство.

«В какой-то момент родственник стал придираться к А.М., между ними произошла перепалка, переросшая в драку. Увидев, что у погибшего из кармана выпал нож, А.М. взял его и ударил им родственника. После этого протер руки снегом, сел в такси и уехал домой», — указывается в приговоре.