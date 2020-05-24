Перестрелка на границе. Таджикистан заявил о раненом пограничнике

Пограничные войска ГКНБ Таджикистана сделали заявление по ситуации на границе сегодня. Об этом сообщает сайт Central Asia со ссылкой на пресс-центр погранведомства соседней страны.

Читайте по теме Конфликт на границе. Пострадавших среди кыргызских пограничников нет

В заявлении таджикских пограничников указывается, что вопреки ранее подписанным соглашениям сегодня в 10.30 кыргызские пастухи проникли на территорию РТ и вступили в конфликт с жителями приграничной зоны. Последние воспротивились действиям граждан КР и потребовали покинуть селение. Тогда якобы кыргызская сторона направила на место событий дополнительные силы пограничников, которые открыли огонь в сторону безоружных людей.

«В результате стрельбы кыргызских пограничников рядовой 19-летний Давлатер Зоиров получил огнестрельное ранение в ногу. Эти действия кыргызских пограничников расцениваются как попытка искусственной дестабилизации обстановки на линии госграницы, которая может привести к ответной реакции со стороны приграничных жителей Таджикистана, проживающих в этой уязвимой зоне. В настоящее время представители соответствующих органов двух государств находятся на месте происшествия и ведут среди населения разъяснительную работу для нормализации ситуации», — говорится в заявлении ГПС РТ.



Напомним, что на кыргызско-таджикской границе вновь произошел вооруженный конфликт. Это второй случай за месяц. Ранее военнослужащие Погранвойск ГКНБ Таджикистана открыли минометный огонь в направлении кыргызских пограничников. Во время перестрелки трое военнослужащих ГПС Кыргызстана получили ранения. В больницу поступил и один местный житель. Таджикская сторона сообщила о двух раненых.