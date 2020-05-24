На границе вновь неспокойно. В Баткенской области произошла перестрелка

На кыргызско-таджикском участке границы вновь произошла перестрелка. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что конфликт на участке Тамдык произошел сегодня примерно в 11.30. По предварительным данным, стрельба прекратилась.

Отметим, это второй вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границе за месяц. 8 мая военнослужащие Погранвойск ГКНБ Таджикистана открыли минометный огонь в направлении кыргызских пограничников. Во время перестрелки трое военнослужащих ГПС КР получили ранения. В больницу поступил и один местный житель. Таджикская сторона сообщила о двух раненых.