В Аксыйском районе повесился 14-летний подросток

В Аксыйском районе Джалал-Абадской области повесился 14-летний подросток. Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.

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Уточняется, что это произошло 18 мая примерно в 19.45.

«14-летний парень залез на крышу своего дома и повесился. Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство. Однако родители мальчика отказались от каких-либо претензий и проведения судмедэкспертизы, заявление не писали», — сказали в ведомстве.

Ранее 24.kg сообщало, что в Иссык-Атинском районе 15-летняя девочка пыталась покончить с собой.