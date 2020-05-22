12:37
USD 75.03
EUR 82.33
RUB 1.06
Происшествия

В Кыргызстане задержан наркоторговец с крупной партией героина

В Кыргызстане задержан наркоторговец с крупной партией героина. Об этом сообщила пресс-служба СБНОН МВД.

Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков по городу Ошу и Ошской области провели операцию по выявлению и пресечению устойчивого канала сбыта наркотических средств.

Факт зарегистрирован в АИС ЕРПП, ведутся следственные действия по статье 267 (незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК КР.

В результате проведенных мероприятий задержан активный член наркогруппировки.

Из незаконного оборота изъяли 1 килограмм 47 граммов героина.

Задержанный наркоторговец водворен в ИВС, продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/153535/
просмотров: 871
Версия для печати
Материалы по теме
Конвоиры пытались пронести наркотики в колонию № 27
У бишкекчан обнаружили арсенал оружия, включая гранатометы, и наркотики
Россиянка заказала наркотики из Кыргызстана под видом таблеток для похудения
Поставка героина в ФРГ. Задержаны члены транснациональной наркогруппировки
В Джалал-Абаде задержали подозреваемых в сбыте наркотиков
В Бишкеке задержали подозреваемых в изготовлении наркотиков
Члены наркогруппировки поставляли в Бишкек гашиш из Токтогульского района
Продажа наркотиков через Telegram. СБНОН возбудила уголовное дело
Как мы в Telegram марихуану и экстази покупали. Эксперимент
Рекордную партию гашиша и метамфетамина задержали в Кыргызстане
Популярные новости
В&nbsp;парке Бишкека сотрудник милиции направлял оружие в&nbsp;людей и&nbsp;стрелял в&nbsp;воздух В парке Бишкека сотрудник милиции направлял оружие в людей и стрелял в воздух
Хотел разогнать толпу. В&nbsp;ГУВД рассказали, почему милиционер стрелял в&nbsp;парке Хотел разогнать толпу. В ГУВД рассказали, почему милиционер стрелял в парке
Коррупция в&nbsp;Госагентстве связи. В&nbsp;Бишкеке задержаны два сотрудника ГКНБ Коррупция в Госагентстве связи. В Бишкеке задержаны два сотрудника ГКНБ
В&nbsp;Бишкеке водитель избил мужчину после того, как не&nbsp;поделил с&nbsp;ним дорогу В Бишкеке водитель избил мужчину после того, как не поделил с ним дорогу
Бизнес
Стипендии на&nbsp;обучение в&nbsp;Кыргызско-Германском институте INAI.kg Стипендии на обучение в Кыргызско-Германском институте INAI.kg
Акция! В&nbsp;Центрах продаж и&nbsp;обслуживания MegaCom скидки на&nbsp;номера до&nbsp;70&nbsp;процентов Акция! В Центрах продаж и обслуживания MegaCom скидки на номера до 70 процентов
Специальные скидки на&nbsp;рекламу для малого и&nbsp;среднего бизнеса Специальные скидки на рекламу для малого и среднего бизнеса
От&nbsp;чего зависит благополучие мужчины? От чего зависит благополучие мужчины?
22 мая, пятница
12:27
В Кыргызстан из Оренбурга возвращаются 448 граждан В Кыргызстан из Оренбурга возвращаются 448 граждан
12:06
Коронавирус выявлен у 154 кыргызстанцев, находящихся за рубежом
11:52
Пожар в «Арча-Бешике» локализован. В МЧС сообщили подробности
11:51
Посол Евросоюза объяснил, насколько важны роль НПО и права человека
11:42
В Кыргызстане задержан наркоторговец с крупной партией героина