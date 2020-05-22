В Кыргызстане задержан наркоторговец с крупной партией героина. Об этом сообщила пресс-служба СБНОН МВД.

Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков по городу Ошу и Ошской области провели операцию по выявлению и пресечению устойчивого канала сбыта наркотических средств.

Факт зарегистрирован в АИС ЕРПП, ведутся следственные действия по статье 267 (незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК КР.

В результате проведенных мероприятий задержан активный член наркогруппировки.

Из незаконного оборота изъяли 1 килограмм 47 граммов героина.

Задержанный наркоторговец водворен в ИВС, продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению.