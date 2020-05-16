В Кадамджае мужчина стрелял под ноги маленьким детям

В Кадамджайском районе милиция задержала 27-летнего мужчину за то, что он стрелял под ноги четырехлетним детям. Об этом сообщает пресс-служба УВД Баткенской области.

Уточняется, что во время обыска в доме его отца милиционеры нашли неизвестное оружие, из которого мужчина стрелял.

«Оружие принадлежит отцу задержанного. Во время обыска владелец добровольно сдал оружие с патронами 16-го калибра, на которые не имелось никаких документов. Помимо этого милиционеры нашли в сарае еще и завернутый в тряпку обрез. В доме гражданина также обнаружены книги и тетрадь с записями на арабском языке и кастет.

Хозяина дома задержали вместе с сыном. Супруга задержанного устроила скандал и побила палкой милиционеров. Назначены экспертизы, подозреваемые водворены в СИЗО», — сообщили в УВД.