В Токмаке пьяный мужчина ворвался в квартиру соседки и избил ее на глазах у сына

В Токмаке задержали подозреваемого, который проник в квартиру соседки и избил ее. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По ее данным, инцидент произошел 28 апреля. В милицию обратилась 37-летняя местная жительница. «Она рассказала, что ее пьяный сосед ворвался в ее квартиру и избил на глазах у несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью», — сказали в ведомстве.

Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье 266 «Хулиганство» УК КР и начали досудебное производство. 61-летнего подозреваемого задержали и водворили ИВС. Следствие продолжается.