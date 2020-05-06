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В Ошской области задержали четырех подозреваемых в избиении местного жителя

В Ошской области задержали четырех подозреваемых в избиении местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

По ее данным, 23-летнего парня избили в селе в Араванском районе, когда он хотел отвезти девушку с ребенком в больницу. «30 апреля 23-летний И.С. примерно в 22.00 приехал в село Кочубаева. В это время 8-9 человек избили его, сказав, что он приехал к местным девушкам», — сказали в пресс-службе.

Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье 266 «Хулиганство» УК КР и начато досудебное производство. Правоохранители задержали четырех подозреваемых и поместили их в ИВС. Помимо этого, за сокрытие преступления проходят еще четверо жителей села Кочубаева.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/152035/
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