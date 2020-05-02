Кража нефти в Ноокене. Подозреваемый пожаловался на пытки

В Ноокенском районе подозреваемый в краже нефти предприятия «Кыргызнефтегаз» пожаловался на пытки со стороны милиции. Об этом 24.kg сообщил представитель Наццентра по предупреждению пыток в Джалал-Абадской области Алишер Эрматов.

Читайте по теме В Ноокенском районе задержали подозреваемых в краже 37 тонн нефти

В представительство НЦПП обратились адвокаты А.Ю. По словам подозреваемого, его задержали 23 апреля, сутки пытали в кабинете, а протокол оформили 24 апреля, что является незаконным.

«При осмотре у мужчины действительно была разбита губа, но на теле не было повреждений. Позже, со слов А.Ю., милиционеры вновь избили его за то, что он пожаловался на пытки. В ИВС подследственного продержали неделю. При повторном посещении у А.Ю. были видны гематомы в области почек. Сейчас подозреваемого отпустили под домашний арест. Мы обратились в прокуратуру, после чего материалы направили в ГКНБ», — сказал Алишер Эрматов.

Во время задержания в машине подозреваемого были несовершеннолетние дети. Их оставили прямо на улице. Алишер Эрматов

Отметим, по делу о краже нефти проходит брат заместителя прокурора Первомайского района Бишкек Нурбека Тургунбаева Кубанычбек. Во дворе его дома нашли около 30 тонн нефти. По факту возбудили уголовное дело по статье «Кража» УК КР.

По версии следствия, Кубанычбек Тургунбаев на своей машине «Хюндай-Портер» воровал сырую нефть и перевозил ее в пластиковой таре. Оператор предприятия и водитель брали ГСМ со скважины. Краденую нефть незаконно хранили во дворе дома 41-летнего Н.Т.