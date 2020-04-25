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Сюжет: Насилие над детьми

В Токмаке мужчина домогался маленькой девочки. Его осудили на 12,5 года тюрьмы

Чуйский районный суд признал виновным М.И. в насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщается в приговоре суда.

Уточняется, что в Токмаке мужчина домогался шестилетней соседки у себя дома. Довести свои действия до конца ему помешала мать ребенка.

«Во время судебного разбирательства обвиняемый не признал своей вины. По его словам, когда вечером он пришел домой, в комнате находилась дочь соседки. Мужчина якобы дал ей конфеты, а затем принялся чинить электричество. В этот момент в дом зашла соседка и забрала девочку. Мама потерпевшей рассказала: зайдя к соседу,  увидела, что свет в комнате не горит, мужчина стоит со спущенными штанами, рядом находилась ее дочь. Заметив соседку, М.И. подтянул брюки», — указывается в приговоре суда.

Экспертиза показала, что у ребенка нет склонности к обману. На заседании девочка показала, что дядя снял брюки и стал трогать ее за интимные места.

«Испугавшись, девочка заплакала, а взрослый мужчина пригрозил, чтобы она никому не рассказывала о произошедшем. В этот момент, услышав голос мамы, он испугался и надел штаны», — говорится в документе.

Суд приговорил М.И. к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/151039/
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