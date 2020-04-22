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Сюжет: Насилие над детьми

Сожитель матери приставал к девочкам. Его отпустили под подписку о невыезде

В Тюпском районе Иссык-Кульской области обвиняемого в развратных действиях отпустили под подписку о невыезде. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Ранее сообщалось, что мужчина домогался падчериц 12 и 11 лет.

«Известно, что семья неблагополучная. Мужчине 42 года, его гражданской жене — 33. Сейчас девочек определили временно в другую семью. По некоторым данным, отчим заставлял девочек садиться на колени, показывал им свой половой орган. Мать, якобы зная все это, не стала обращаться в милицию», — сообщили редакции.

В УВД Иссык-Кульской области 24.kg сообщили, что с заявлением в милицию обратилась мать девочек. Она указала, что 18 апреля примерно в 22.00 односельчанин пришел к ней домой. Когда они выпили, она уснула, и тогда он совершил развратные действия в отношении ее дочерей.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Развратные действия». В настоящий момент назначены судебно-медицинская и судебно-психологическая экспертизы. После заключения действиям мужчины будет дана юридическая оценка», — прокомментировали в УВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/150784/
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