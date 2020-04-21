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Сюжет: Милицейские ЧП

В Московском районе после ссоры с коллегами следователь отравилась таблетками

В Московском районе между сотрудниками милиции и начальником ОВД произошел конфликт. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что 14 апреля в дежурную часть поступило сообщение из территориальной больницы о том, что сотрудник милиции госпитализирована с лекарственным отравлением.

«В ходе следствия выяснилось, что 13 апреля между следователем и другими сотрудниками произошел конфликт. По указанию начальника ОВД всех отвезли на освидетельствование. Медики выдали заключение о том, что они трезвые. Милиционер пояснила, что после словесной перепалки с коллегой у нее разболелась голова и она в течение дня пила успокоительные. Так как лекарства не помогли, она выпила еще несколько таблеток от головной боли. После этого ей стало плохо, она обратилась в больницу. Следователь подчеркнула, что мыслей о суициде у нее не было. Назначено служебное расследование», — сообщили в ГУВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/150757/
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