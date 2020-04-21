Избиение ребенка в Москве. Мужчину задержали на два месяца

По факту жестокого избиения ребенка в Москве возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в МВД.

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Уточняется, что дело возбуждено по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». По решению суда подозреваемый Ж.Э. арестован на два месяца.

Напомним, что ранее в социальных сетях и мессенджерах распространили видео, где мужчина жестоко избивает мальчика и заставляет его отжиматься. Сначала он бил ребенка руками, а затем железной палкой. Позже представительство МВД КР в России установило личность и задержало мужчину.