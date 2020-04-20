Один из участников стрельбы в Арашане госпитализирован

Милиция установила личности троих участников инцидента со стрельбой в селе Арашан в пригороде столицы. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

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Все трое доставлены в местное отделение внутренних дел. С ними сейчас проводят следственные действия.

«Участниками инцидента являются жители Бишкека 41-летний А.Х., 36-летние А.Б. и А.А. Личности остальных устанавливают. По предварительным данным, оружие из которого стреляли, — спортивный сигнальный пистолет. Его передали следственным органам для экспертизы. В ходе конфликта пострадал один человек, его госпитализировали», — сказали в ГУВД.

Напомним, что 18 апреля в селе Арашан неизвестные устроили стрельбу на блокпосту. Примерно девять-десять человек пытались проехать через пост на квадроциклах. Им помешали дружинники, дежурившие на посту. Тогда злоумышленники, спровоцировав конфликт, достали оружие, несколько раз выстрелили в воздух, после, разогнав дружинников, скрылись.