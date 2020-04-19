На Иссык-Куле мужчина убил приятеля, а затем спрятал его тело в подвале

Иссык-Кульский районный суд приговорил обвиняемого в убийстве к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщается в приговоре суда.

Уточняется, что Б.В. распивал спиртные напитки со своими знакомыми К.А. и И.Н. Между мужчинами произошла ссора, Б.В. схватил гвоздодер и нанес им удар по голове приятеля.

«По версии следствия, обвиняемый, обнаружив, что приятель скончался, решив избавиться от тела, спустил его в подвал своего дома. Подсудимый вину признал частично. Между К.А. и И.Н. якобы произошла словесная перепалка. Когда он вмешался в их ссору, его стали бить. Он разозлился и, схватив железный гвоздодер, нанес удар по голове другу. Он принес воду и промыл рану, после этого пострадавший выпил водку и пошел в спальню. На следующий день приятели продолжили пить спиртное. Пострадавший был в сознании, но плохо разговаривал. Так он пролежал у обвиняемого два дня, на третий день скончался, и тогда обвиняемый сбросил его тело в погреб», — указывается в документе.