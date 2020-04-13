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В Джалал-Абаде осужденный пытался покончить с собой. Суд назначил экспертизу

Джалал-Абадский областной суд назначил стационарную судебно-психиатрическую экспертизу в отношении осужденного за разбойное нападение. Об этом сообщается в постановлении суда.

Уточняется, что ранее Р.Т. был осужден на девять лет лишения свободы. Не согласившись с приговором, адвокат подал апелляционное представление.

В постановлении суда указывается, что обвиняемый пытался покончить с собой в ИВС и психиатры рекомендовали обследоваться мужчине в стационаре.

«Со слов родителей обвиняемого, Р.Т. в детстве сначала упал и ударился головой, а затем переболел менингитом. После этого у мужчины появились психические отклонения. Прокурор выступил против, однако суд назначил судебно-психиатрическую экспертизу в клинике, расположенной в селе Кызыл Жар», — указывается в документе.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/149918/
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