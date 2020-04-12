В Бишкеке задержали подозреваемых в краже денег и телефонов на рынках

В Бишкеке задержали трех мужчин, которых подозревают в совершении серии краж на городских рынках. Об этом сообщает пресс-служба комендатуры.

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По ее данным, 1 апреля на Аламединском рынке неизвестные украли у граждан мобильный телефон, два кошелька с деньгами. Общая сумма ущерба составила 19 тысяч 800 сомов.

10 апреля подозреваемые совершили аналогичные кражи на Аламединском рынке и рынке «Алдаяр». Они украли барсетку с деньгами и банковсками картами, мобильный телефон, вытащили из кармана посетителя рынка 50 евро и 2 тысячи сомов.

Факты зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 200 «Кража» УК КР. Подозреваемых 29-летнего Ш.Б., 34-летнего А.А. и 29-летнего Т.Т. задержали и водворили в ИВС. Ведется следствие.